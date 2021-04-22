Нью-Дели, , 23:19 — REGNUM Индийские ВВС получили пятую по счету партию французских истребителей Rafale, сообщают 22 апреля индийские СМИ.

По утверждению индийских изданий, новые самолеты прибыли в Индию своим ходом 21 апреля 2021 года.

Количество машин в этой партии не уточняется, но, по некоторым данным, их не менее четырех.

На маршруте полета от французской авиабазы Мериньяк до Индии над Оманским заливом была проведена воздушная дозаправка от «летающего танкера» A-330 MRTT ВВС ОАЭ.

Истребители преодолели около восьми тыс. км.

Таким образом, ВВС Индии получили не менее 18 истребителей Rafale из 36 заказанных во Франции.

Поставка истребителей по этому договору должна завершиться к декабрю 2022 года.

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