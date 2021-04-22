Нью-Дели, 22 апреля, 2021, 23:19 — ИА Регнум. Индийские ВВС получили пятую по счету партию французских истребителей Rafale, сообщают 22 апреля индийские СМИ.

Истребитель Rafale

По утверждению индийских изданий, новые самолеты прибыли в Индию своим ходом 21 апреля 2021 года.

Количество машин в этой партии не уточняется, но, по некоторым данным, их не менее четырех.

На маршруте полета от французской авиабазы Мериньяк до Индии над Оманским заливом была проведена воздушная дозаправка от «летающего танкера» A-330 MRTT ВВС ОАЭ.

Истребители преодолели около восьми тысяч километров.

Таким образом, ВВС Индии получили не менее 18 истребителей Rafale из 36 заказанных во Франции.

Поставка истребителей по этому договору должна завершиться к декабрю 2022 года.