Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Пресс-секретарь государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга 22 апреля не стал отрицать, что ситуация с Навальным стала приоритетом для администрации президента страны Джо Байдена, объяснив, что беспокойство Белого дома по поводу блогера связано с внимательным отношениям к правам человека во всем мире, а не только в России.

«Тема прав человека имеет большое значение для Байдена и ситуация с Навальным важна для президента постольку, поскольку воплощает кризис прав человека в России. И эта ситуация волнует не только нас, но и наших союзников и партнеров по всему миру. Это не вопрос противостояния США и России. Это вопрос стран отстаивающих человеческие ценности и права, которые ущемляются администрацией президента Путина», — сообщил Прайс, отвечая журналисту, стала ли борьба за освобождение Навального приоритетом для национальной безопасности США.

Как сообщалоИА REGNUM, в феврале Симоновский суд Москвы отправил Навального в колонию, заменив ему условный срок на реальный. Блогер проведёт в исправительном учреждении под Владимиром около двух с половиной лет.