23 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 00:10 — REGNUM Акции протеста сторонников осуждённого блогера Алексея Навального, которые оказались менее широкими, чем ранее, вызвали бурное обсуждение в интернете. О данном событии высказались известные журналисты и публицисты 22 апреля в социальных сетях.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Широкое распространение в Telegram приобрёл пост полковника полиции в отставке Алексея Трифонова, который пришёл к выводу, что акция в поддержку Навального оказалась настолько провальной, что этого не ожидал вообще никто.

«Эпический провал Волкова и его акции полумиллиона завершился на 20 тысячах участников. И это официальные данные, которые, из жалости к ФБК, накинули сверху несколько тысяч, ну для вида, чтобы тем не было так стыдно. После такого (а Волков обещал финальную схватку, которую, правда, по итогам дня перенес на когда-нибудь потом) в ФБК должна разгореться борьба за власть. Волков доказал свою неэффективность, а амбиций возглавить эту полудохлую махину фонда хватит и у остальных. Самому же Волкову (да и Жданову) пора снять с себя бразды правлений и уйти в тень. А лучше — в монастырь. Литовский, по своему адресу пребывания», — написал Трифонов.

Митинг сторонников Навального Екатерина Чеснокова © ИА Красная Весна

Политолог и Twitter-блогер Леонид Дегтярёв указал на то, что попытка информационной поддержки Навального выставить прошедшие акции протеста как нечто необычайно знаменательное, а также завысить количество участников, выглядит жалко.

«После комментариев Волкова о прошедшей акции протеста создается впечатление, что не только у Навального психическое расстройство: как иначе можно в менее чем 20 тысячах человек рассмотреть самый мощный протест в истории России? Или за бугром изображение троится?» — задаётся вопросом Дегтярёв.

Известный журналист и публицист Максим Кононенко в Twitter считает, что команда Навального, оставшаяся на свободе, из последних сил пытается сделать хорошую мину при плохой игре.

«Волков вообще красавчик: в его неумелых руках налаженный бизнес Навального рассыпается в пух и прах, а он не унывает и рассказывает всем, что провел грандиозную акцию. Мол, такого никогда ещё не бывало. И ведь даже не совсем врёт: такого провала у оппозиции и правда давно не было», — указал Кононенко.

Кроме того, блогер Филипп Масловский в том же Twitter заметил, что оппозиционер, живущий за границей, Леонид Волков сам и является основной причиной неудачи протестной активности в России. Гражданин считает, что всё, к чему бы ни прикоснулась «правая рука» Навального, превращается в провал.

«У Лёни Волкова, конечно, талант загадить всё, к чему прикасается его пухлая лапка. Но главное, на всё есть оправдание: провал январских митингов — холодно было, акция с фонариками не зашла — Луна не в той фазе. На 21 апреля отмазки не нашлось — сделал вид, будто акция удалась», — пишет блогер.

Около Манежной площади Олег Константинов © Красная Весна

А радиоведущий, политолог, публицист Армен Гаспарян в своём Telegram-канале заметил, что вместо того, чтобы в полной мере освещать событие, посвящённое блогеру-уголовнику, в координационном чате Навального только и делали, что обсуждали послание президента России Владимира Путина.

«В координационном чате Навального считают самым важным событием вчерашнего дня не митинги, а послание президента. Шах и мат», — подытожил Гаспарян.

Напомним, 21 апреля на территории России прошли акции протеста сторонников осуждённого блогера Алексея Навального, которые оказались менее широкими, чем ранее.