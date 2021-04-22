Вашингтон, , 23:05 — REGNUM Разработчики Call of Duty: Warzone решили отметить старт третьего сезона игры выпуском игрового трейлера. Ролик был опубликован 22 апреля на YouTube-канале франшизы.

Ролик представляет собой собрание множества экшен-сцен, в которых снялись известные стримеры, спортсмены, музыкальные исполнители и другие известные фигуры. Рэпер Джек Харлоу отметил, что ему очень понравился результат съёмок.

Напомним, третий сезон Call of Duty: Warzone стартовал 21 апреля 2021 года. Разработчики запустили в игре ивент (внутриигровое событие), в рамках которого в Верданске было применено ядерное оружие.

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