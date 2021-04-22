Москва, 22 апреля, 2021, 23:11 — ИА Регнум. На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов с 21 апреля 2021 года запущена процедура обсуждения текста проекта постановления правительства РФ О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 1415 «О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств».

Diablanco Беспилотный Uber

Проект постановления разработан Минпромторгом России.

В пояснительной записке говорится о том, что проект постановления предусматривает создание в отдельных субъектах Российской Федерации дополнительных условий для опытной эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств (беспилотных автомобилей) без присутствия инженера-испытателя на месте водителя. Также положения документа позволяют расширить территории и увеличить сроки проведения эксперимента.

Так, например, соответствующий эксперимент в Москве и в Республики Татарстан будет продлён до 1 марта 2025 года, хотя ранее окончание эксперимента планировалось на 1 марта 2022 года.

Также эксперименты по вводу в эксплуатацию беспилотных автомобилей ставятся во Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областях, Чувашской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в Краснодарском крае и городе Санкт-Петербурге — с 1 марта 2020 г. по 1 марта 2025 г.

К этим регионам с 1 мая 2021 года присоединятся Мурманская и Новосибирская области.

Текст проекта открыт для общественного обсуждения до 27 апреля 2021 года.

В обсуждении нормативного акта могут принять участие все граждане РФ после процедуры регистрации на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.