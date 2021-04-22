Москва, , 22:54 — REGNUM В Москве трое сотрудников полиции задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает 22 апреля пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

По информации ведомства, начальник следственного отдела ОМВД по району Солнцево и его заместитель, а также участковый уполномоченный полиции этого же отдела «в составе организованной группы намеревались получить взятку от потерпевшего в сумме 12 млн рублей».

За указанную сумму сотрудники полиции «обещали принять определённые процессуальные решения в рамках своих должностных полномочий», отметили в СК.

Сообщается, что противоправные действия были выявлены в ходе совместной работы столичных следователей, сотрудников ФСБ России и Управления собственной безопасности МВД России по Москве. Передача денежных средств проходила в рамках оперативных мероприятий, в ходе которых соучастники были задержаны.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки организованной группой, совершённое в особо крупном размере».

На данный момент с задержанными проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается, сообщили в Следственном комитете.