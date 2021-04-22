Монтрёй, Франция, , 22:51 — REGNUM Ubisoft объявила, что решила изменить график крупных обновлений игры Assassin's Creed Valhalla. Об этом 22 апреля сообщил портал PCGamesN.

В компании заявили, что будут выпускать некоторые обновления не раз в четыре недели, а раз в пять недель. Создатели игры пояснили, что решили изменить график из-за того, что некоторые из прошлых обновлений не соответствовали стандарту качества Ubisoft.

С более подробной информацией, касающейся обновлений Assassin's Creed Valhalla, желающие могут ознакомиться в публикации блога разработчиков.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Ubisoft отложила дату релиза первого сюжетного дополнения «Гнев друидов» к Assassin's Creed Valhalla. Обновление выйдет 13 мая 2021 года.

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