Лос-Анджелес, США, , 22:41 — REGNUM В сеть выложили новые фотографии со съёмок фантастического фильма «Аватар 2». Снимки были опубликованы 22 апреля на Instagram-странице Джона Ландау.

Продюсер показал моменты создания двух сцен. На одной из фотографий запечатлены всадники. Другая умилила поклонников франшизы, поскольку в кадр попал ребёнок, одетый в костюм с датчиками захвата движения.

https://www.instagram.com/p/CN70sDzpui5/

Напомним, премьера первого сиквела «Аватара» запланирована на 16 декабря 2022 года. Снимает картину Джеймс Кэмерон, в проекте участвуют Зои Салдана, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон и другие известные актёры.

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