22 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Говорят, что в России уголовные дела рассматриваются с обвинительным уклоном и суды редко выносят оправдательные приговоры. Дескать, если человек попал в жернова правоохранительной и судебной системы, пиши пропало. Однако на деле выходит совсем не так. По крайней мере, в Саратовской области с громкими делами коррупционной направленности.

Евгений Цоц, , 22:54 — REGNUM Последние несколько лет наиболее резонансные уголовные дела в Саратовской области одно за другим разваливаются в судах.

Дело Александр Горбаруков © ИА REGNUM

22 апреля суд вынес решение в отношении бывшей главы комитета по управлению имуществом Саратова Елены Салеевой и её коллеги, экс-начальника отдела муниципального земельного контроля Андрея Краснова. Их судили по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Обвинение считало, что чиновники получили от застройщиков взятку в размере 17 млн рублей. Однако Волжский суд Саратова выяснил, что свидетели давали противоречивые показания, кроме того, средства предназначались вышестоящим сотрудникам мэрии, которых установить не удалось. В итоге обоих полностью оправдали за отсутствием состава преступления.

2 апреля Октябрьский суд Саратова оправдал бывшего министра — председателя комитета по информатизации Саратовской области Ларису Кузнецову и её мужа Олега Козлова. С них сняли обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки») и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») в связи с отсутствием состава преступления. Хотя в прокуратуре считали, что общая сумма взяток составила более 13,4 млн рублей.

Бывшего министра экологии и природных ресурсов Саратовской области Дмитрия Соколова, которого обвиняли в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (министр изменил статус имевших крупный долг лесхозов), признали невиновным. Сначала 22 декабря 2020 года такое решение принял Кировский суд Саратова, а после, 9 марта, его подтвердил и Саратовский областной суд.

Копилка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Громкое дело бывшего главы администрации Саратова Алексея Прокопенко, несколько лет скрывавшегося от следствия, пока лишь предстоит рассмотреть. Однако уже сейчас он может чувствовать себя уверенно. Алексей Прокопенко обвиняется в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), хотя раньше ему вменяли мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и отмывание денежных средств (часть 4 статьи 174.1 УК РФ) с ущербом на 81,9 млн рублей. 10 декабря 2020 года бывшего мэра освободили из-под домашнего ареста. Его адвокат рассказал журналистам, что Прокопенко может свободно перемещаться по Саратову и Саратовской области и даже устраиваться на работу.

В июне 2020 года Волжский суд Саратова вынес оправдательный приговор бывшему начальнику главного управления МЧС России по Саратовской области Игорю Качеву, которого обвиняли по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ему инкриминировали причинение государству вреда на сумму 6,2 млн рублей, но суд не увидел в действиях обвиняемого состава преступления и полностью оправдал. Впрочем, с решением не согласился прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, направивший кассационное представление. И Первый кассационный суд общей юрисдикции отправил дело на новое рассмотрение.

Оправдательные приговоры выносятся не только в отношении чиновников. 11 июня 2020 года Фрунзенский суд Саратова освободил от наказания застройщика Владимира Белича, обвинявшегося в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и отмывании денег. Руководителя ЗАО «Геожилстрой» и ЖСК «Оптимист-2000» обвиняли в неисполнении договорных обязательств на сумму свыше 591 млн рублей. Суд признал вину лишь по шести эпизодам, по которым уже прошли сроки давности.

Откат Александр Горбаруков © ИА REGNUM

11 января Балаковский районный суд Саратовской области вернул в прокуратуру дело в отношении бывшего директора строительной компании ЗАО «Саратовгесстрой» Алексея Панагушина. В документах нашли нарушения УПК. 20 декабря 2018 года райсуд признал Панагушина виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и приговорил к шести годам лишения свободы за обман участников долевого строительства. Но 9 апреля 2019 года Саратовский областной суд отменил решение в связи с отсутствием состава преступления. В деле фигурировала сумма 153 млн рублей.

Саратовское интернет-издание «Общественное мнение» перечислило сразу несколько случаев, когда судебная власть в Саратовской области оказывалась неожиданно лояльна к другим власть имущим. Оно вспомнило дела председателя Саратовского облпотребсоюза Олега Подборонова, подозревавшегося в мошенничестве, бывшего областного депутата и экс-директора АО «Автокомбинат №2» Андрея Беликова, который из-за обвинений в мошенничестве провёл в СИЗО несколько месяцев. Написали и о деле экс-прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, которому инкриминировали эпизоды получения взятки. Суд сначала отправил подозреваемого под домашний арест, а после обжалования и вовсе отпустил. Издание пишет, что трансформация судебной системы региона началась с конца 2018 года, когда председателем Саратовского областного суда был назначен Фёдор Телегин.

Подайте Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Однако не будем торопиться с выводами. Например, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) в отношении бывшего депутата облдумы и председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо прекратили ещё до суда, решение приняли в следственном управлении СК РФ по региону.

Подавляющее большинство громких дел коррупционной направленности закончились ничем. Налицо закономерность, системный сбой в работе, непонятна лишь причина, по которой он происходит. И выводов здесь можно сделать только два: либо правоохранительная система раз за разом ловит невиновных и непрофессионально подходит к сбору улик, либо у местных элит появилась невидимая броня, защищающая от уголовного преследования.