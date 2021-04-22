Вашингтон, , 22:32 — REGNUM США ждут реализации объявления России об «отводе войск от границ Украины», заявил 22 апреля журналистам представитель Госдепа Нед Прайс.

«Мы слышали объявление России, что она начинает отвод войск от границ Украины. Мы слышали эти слова, будем ждать дел. Мы будем внимательно следить за ситуацией», — сказал Прайс.

По его словам, Госдеп США активно участвовал в достижении такого результата.

«Мы ясно давали понять в общении с российским правительством, что надо воздерживаться от эскалационных действий», — заявил прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России проводили плановые весенние учения на полигонах в юго-западной части страны. 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании маневров и возвращении войск в места их постоянной дислокации.

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