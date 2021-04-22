Скопье, , 22:39 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 22 апреля сообщили, что за сутки в результате исследования 2596 образцов в стране выявили 603 носителя коронавируса. Еще 641 человек выздоровел.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 149 221 случай заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4595 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

За последние сутки в стране скончались 39 пациентов с диагнозом COVID-19. 126 234 пациента выздоровели. Днем ранее скончались 47 человек. Лечение в Северной Македонии проходят 18 392 человека.

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В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов запрещена полностью. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

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