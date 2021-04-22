Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Петиция на портале Change.org с требованием выпустить вторую часть игры Days Gone набрала уже около 70 тыс. подписей. Об этом 22 апреля сообщил портал Comicbook.

В тексте авторы отметили, что Sony просто не может закрыть настолько «потрясающую» игру, которая получила «захватывающий» финал. Издание отметило, что число подписей продолжает неуклонно расти с момента публикации петиции, особенно после того, как глава проекта Days Gone Джефф Росс 19 апреля 2021 года в Twitter призвал поклонников игры поучаствовать в акции.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что сценарист Days GoneДжон Гэрвин обвинил поклонников игры в том, что игра не получит сиквел. Он заявил, что геймерам нужно было покупать её по полной стоимости, а не получать доступ к игре через сервис подписки PlayStation Plus.

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