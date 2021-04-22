Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Белый дом не может сказать, когда отправит военную помощь Украине, о которой просил президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщил 22 апреля пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Начиная с 2014 года мы уже предоставили Украине огромную поддержку и конечно мы продолжим наше сотрудничество. Но я не будут забегать вперед наших действий в отношении дополнительной помощи», — ответил Прайс на вопрос журналиста, что США могут сделать для Украины в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, США могут увеличить размер военной помощи Украине до $300 млн в год. Об этом написал министр иностранных дел УкраиныДмитрий Кулебана своей странице в социальной сети Twitter.