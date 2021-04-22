Нарьян-Мар, , 22:24 — REGNUM На Ярейюском месторождении в Ненецком автономном округе завершили работы по зачистке участка от нефтеразлива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

«Нефтесодержащая жидкость распространилась только по территории кустовой площадки, которая имеет песчано-гравийную отсыпку и защитное обвалование по периметру, прилегающую территорию тундры она не затронула», — уточнили в ведомстве.

Загрязненный песок с промплощадки вывезен на спецполигон утилизации промышленных отходов. Промысел продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел в воскресенье, 18 апреля. Причиной стала разгерметизация скважины во время плановых ремонтных работ.