Донецк, 22 апреля 2021, 22:22 — REGNUM Приехать в зону боевых действий и провести там переговоры с руководством Донбасса призвал украинского президента Владимира Зеленского глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении 22 апреля.
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Обратившись к Зеленскому, который ранее приглашал президента России Владимира Путина приехать в Донбасс, глава ДНР отметил, что нужно «не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора».
Пушилин добавил, что готов встретить Зеленского вместе с главой ЛНР Леонидом Пасечником, чтобы «предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях её мирного урегулирования».
На месте глава Украины сможет увидеть, что натворили ВСУ в Донбассе, отметил глава ДНР, добавив: «Не знаю, подконтрольны они Вам или нет».
Он добавил, что «всё мировое сообщество» должно иметь возможность видеть «и слышать, кто выдвигает реально мирные предложения, а кто просто создаёт хайп».
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