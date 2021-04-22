Донецк, , 22:22 — REGNUM Приехать в зону боевых действий и провести там переговоры с руководством Донбасса призвал украинского президента Владимира Зеленского глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении 22 апреля.

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Обратившись к Зеленскому, который ранее приглашал президента России Владимира Путина приехать в Донбасс, глава ДНР отметил, что нужно «не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора».

Пушилин добавил, что готов встретить Зеленского вместе с главой ЛНР Леонидом Пасечником, чтобы «предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях её мирного урегулирования».

Пушилин «Предлагаю Вам не прятаться в кустах на второй линии обороны, а набраться смелости и доехать до самых горячих точек».

На месте глава Украины сможет увидеть, что натворили ВСУ в Донбассе, отметил глава ДНР, добавив: «Не знаю, подконтрольны они Вам или нет».

Пушилин «Впрочем, если Вам всё-таки не хватит отваги посетить линию соприкосновения лично, мы с Леонидом Ивановичем готовы и к дебатам с Вами в формате онлайн. Публичным дебатам».

Он добавил, что «всё мировое сообщество» должно иметь возможность видеть «и слышать, кто выдвигает реально мирные предложения, а кто просто создаёт хайп».

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