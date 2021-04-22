Рим, , 22:22 — REGNUM Мэр Рима Вирджиния Раджи в четверг, 22 апреля, пообещала незамедлительно разобраться в «не имеющей оправданий» ситуации с отсутствием мест на кладбищах города.

Днем ранее депутат Андреа Романо рассказал в СМИ, как в течение двух месяцев пытается похоронить собственного ребенка ‑ и не может из-за отсутствия мест на кладбищах.

В городе сложилась (в том числе из-за эпидемии) трагическая ситуация, все возможные экстренные меры будут приняты, пообещала градоначальница.