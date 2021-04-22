Дамаск, , 22:21 — REGNUM Позиции сирийской армии в провинции Идлиб подверглись нападению диверсионной группы боевиков, сообщил 22 апреля на брифинге заместитель начальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Столкновение произошло в южной части зоны «Идлиб», в районе населенного пункта Руайха, обе стороны понесли потери.

По предварительным данным, погибли двое сирийских военных, еще один ранен. Потеряв не менее двух боевиков убитыми, террористы отошли к поселению Зигата.

«В южной части Идлибской зоны деэскалации диверсионная группа боевиков совершила нападение на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб», — сказал Карпов.

«Понеся потери, боевики отступили к населенному пункту Зигата», — добавил он.

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