Дамаск, 22 апреля 2021, 22:21 — REGNUM Позиции сирийской армии в провинции Идлиб подверглись нападению диверсионной группы боевиков, сообщил 22 апреля на брифинге заместитель начальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
Столкновение произошло в южной части зоны «Идлиб», в районе населенного пункта Руайха, обе стороны понесли потери.
По предварительным данным, погибли двое сирийских военных, еще один ранен. Потеряв не менее двух боевиков убитыми, террористы отошли к поселению Зигата.
«В южной части Идлибской зоны деэскалации диверсионная группа боевиков совершила нападение на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб», — сказал Карпов.
«Понеся потери, боевики отступили к населенному пункту Зигата», — добавил он.
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