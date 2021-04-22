Рим, , 22:18 — REGNUM С 26 апреля 2021 года благодаря смягчению ограничений в большинстве регионов Италии за парты смогут сесть уже 89,5% школьников и студентов, сообщили в министерстве образования в четверг, 22 апреля.

Речь идет о 7,6 миллионах человек. Возможно, этот показатель увеличится, если с 26 апреля ограничения будут смягчены в большем, чем предполагается, числе регионов.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение. В январе-марте 2021 года удаленно занимались почти все учащиеся средней и высшей школы.