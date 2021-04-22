Милан, Италия, , 22:14 — REGNUM Сотрудники Финансовой гвардии Италии обнаружили на складе миланского вокзала крупную партию медицинских масок (более 5 млн штук) и иные медицинские приборы и препараты, передают местные СМИ в четверг, 22 апреля.

Как установило следствие, товар принадлежит предпринимательнице — выходцу из Китая.

При этом женщина не смогла предоставить все необходимые документы и, в частности, о покупке этих товаров, а также сертификаты безопасности масок. Возбуждено уголовное дело, сообщили в спецслужбе.