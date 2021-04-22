История вопроса

Настольные ролевые игры — это подвид ролевых игр, в котором игроки словами описывают действия своих персонажей, опираясь на их уникальные особенности и используемую систему правил. Обычно, помимо группы игроков, в подобных сессиях также принимает участие ведущий (или мастер) — человек, отвечающий за развитие сюжета, создание различных приключений и управляющий всеми нейтральными и враждебными персонажами. Особую популярность этот вид хобби обрёл с появлением игры Dungeons & Dragons в 1974 году.