Вашингтон, 22 апреля 2021, 22:11 — REGNUM На краудфандинговой платформе Kickstarter стартовала кампания по сбору предзаказов на настольную ролевую игру Cyberpunk Red: Combat Zone. Об этом 23 апреля сообщил портал Comicbook.
Реализацией проекта занимается издательская компания Monster Fight Club. Действие игры происходит во вселенной Cyberpunk Red, созданной дизайнерами R. Talsorian Games. Перед игроками будет стоять задача собрать сильную банду, которая будет захватывать улицы Найт-Сити.
https://twitter.com/MonsterFight31/status/1376210301532712960
Ранее Monster Fight Club выложила в сеть изображения некоторых персонажей. Поклонники вселенной получили возможность увидеть карты и фигурки членов банд «Мальстрём» и «Тигриные когти».
Читайте ранее в этом сюжете: Nintendo и LEGO выпустят конструктор с изображением Луиджи