Рим, , 22:01 — REGNUM Комендантский час в Италии будет отменен раньше конца июля 2021 года, с таким заявлением выступила в четверг, 22 апреля, министр по делам регионов Мариястелла Джельмини.

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Правительство продлило нынешнее расписание (комендантский час с 22 до 5 часов) до 31 июля, однако ограничение, вероятно, будет снято раньше, как только это будет позволять эпидемиологическая ситуация, отметила она.

По данным на 22 апреля, в Италии умерли 118 357 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 360 (днем ранее — на 364). Число подтвержденных носителей выросло на 16 232 (днем ранее — на 13 844). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 920 945 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 472 196 человек — на 3439 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 829 220 человек, что составляет 8,02% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.