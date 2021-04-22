Москва, , 21:55 — REGNUM Сегодня, 22 апреля, телеграмм-канал «Хоккей без зрителей» назвал имена хоккеистов из НХЛ, которые не смогут помочь сборной России на ближайшем чемпионате мира по хоккею.

По данным источника, в расположение сборной перед чемпионатом не приедет шесть игроков. Среди них нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич (оба — «Рейнджерс»), Евгений Дадонов («Оттава») и Владислав Наместников («Детройт»), а также защитники Илья Любушкин («Аризона») и Иван Проворов («Филадельфия»).

ЧМ-2021 состоится в Риге в период с 21 мая по 6 июня.