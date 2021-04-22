Москва, , 21:54 — REGNUM Число сотрудников посольства Чехии в Москве будет доведено до паритетного значения, учитывая высылку российских дипломатов с чешской территории. Об этом говорится в опубликованном 22 апреля заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Комментируя новые недружественные шаги Праги, представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила, что сегодня, 22 апреля, в МИД РФ был вызван чешский посол Витезлав Пивонька. Чешскому дипломату заявили протест в связи с новыми ограничительными мерами в отношении сотрудников посольства России в Праге.

Отметив, что Москва не считает возможным выслушивать заявления в ультимативном стиле, представитель МИД РФ назвала чешские действия продолжением раскрутки антироссийской кампании «под сфальсифицированными предлогами».

Захарова «В ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав посольства Чехии в Москве с учётом существенного диспаритета в категории принятых на месте».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек заявил, что республику должны покинуть 63 сотрудника посольства России — якобы для «строго паритета».

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