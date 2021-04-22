Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Старший аналитик компании Niko Partners и известный инсайдер Даниэль Ахмад сообщил информацию о релизах версий игр «Ведьмак 3: Дикая Охота» и Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения. Публикацию он разместил 22 апреля на своей twitter-странице.

Эксперт сообщил, что CD Projekt Red планирует выпустить игры во второй половине 2021 года. Он также отметил, что в мире было продано уже более 30 млн копий «Ведьмак 3: Дикая Охота».

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1385258977706057728

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 2020 году CD Projekt Red удалось продать 13,7 млн копий Cyberpunk 2077. Напомним, в марте 2021 года компания приобрела студию Digital Scapes, офис которой расположен в канадском Ванкувере.

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