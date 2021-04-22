Кастель-Романо, , 21:50 — REGNUM Итальянская вакцина от коронавируса Reithera будет готова не ранее осени 2021 года, передают национальные СМИ в четверг, 22 апреля.

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В настоящее время проводятся 2−3 стадии клинических испытаний.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно этой вакциной. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 22 апреля, в Италии умерли 118 357 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 360 (днем ранее — на 364). Число подтвержденных носителей выросло на 16 232 (днем ранее — на 13 844). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 920 945 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 472 196 человек — на 3439 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 829 220 человек, что составляет 8,02% населения Италии.