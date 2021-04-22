Лампедуза , Италия, , 21:43 — REGNUM Правительство Италии в своих финансово-экономических документах настаивает, что число мигрантов в стране должно увеличиваться, чтобы увеличивался ВВП, написала на своей странице в Twitter в четверг, 22 апреля, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Вместо того, чтобы больше помогать семьям, стимулировать рождаемость, помогать компаниям и работникам, правительство намеревается помогать мигрантам, это ошибочный подход, отметила лидер оппозиции.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему.