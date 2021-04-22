Сан-Матео, США, , 21:43 — REGNUM Sony начала внедрять в облачный потоковой игровой сервис PlayStation Now поддержку разрешения 1080p. Об этом компания сообщила 22 апреля на своём сайте.

Компания объявила, что в ближайшие несколько недель добавит соответствующую функцию в странах, жители которых имеют доступ к сервису — ЕС, США, Канаде и Японии. Стоит отметить, что в объявлении Sony отметила, что с таким разрешением геймеры смогут запускать «игры с поддержкой 1080p», что озадачило некоторых пользователей.

https://twitter.com/PlayStation/status/1385247101500731392

Напомним, ранее игры в PlayStation Now транслировались в формате 720p. Таким образом, сервис Sony отставал от конкурентов, поскольку в той же Stadia игры можно было запускать с разрешением 1080p и 4K.

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