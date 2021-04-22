Рим, , 21:37 — REGNUM По данным на вечер четверга, 22 апреля, в Италии умерли 118 357 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 360 (днем ранее — на 364), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 16 232 (днем ранее — на 13 844).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 920 945 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 472 196 человек — на 3439 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 4 829 220 человек, что составляет 8,02% населения Италии.