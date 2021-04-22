Рим, , 21:36 — REGNUM Сегодня, 22 апреля, «Рома» приняла на своем поле «Аталанта» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на «Стадио Олимпико» в Риме и завершилась с ничейным счетом — 1:1.

Счет встречи на 26-й минуте открыл украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. Только на 75-й минуте хозяевам поля удалось ответить тем же, голом отличился хавбек Брайан Кристанте.

Таким образом, команде из Бергамо удалось продлить свою серию без поражения в Серии А до шести матчей. На этом промежутке команда смогла одолеть «Ювентус», «Фиорентину», «Удинезе», «Верону» и «Специю».

Российский хавбек «Аталанты» Миранчук за это время смог провести на поле 73 минуты, выйдя на замену в четырех из шести матчах.