Минск, , 21:36 — REGNUM Доля белорусских товаров на прилавках должна составлять «не менее 80%». Об этом 22 апреля проинформировало министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии по итогам состоявшегося 20 апреля заседания межведомственной рабочей группы по выработке и принятию мер по защите внутреннего рынка республики.

Читайте об этом скандале в материале: Белоруссия не желает выполнять решение Евразийской экономической комиссии

Участие в заседании приняли глава МАРТ Владимир Колтович и его заместители, первый вице-премьер Николай Снопков, представители министерств, госконцернов и госкомитетов, облисполкомов и Мингорисполкома.

Читайте аналитику сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

«Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Оксана Константинович информировала о принимаемых мерах по защите внутреннего рынка в части сокращения импорта продовольственных товаров, производимых в Республике Беларусь в достаточном количестве. С этой целью МАРТ разработаны рекомендации по обеспечению соблюдения положений Доктрины национальной продовольственной безопасности, в соответствии с которой оптимистический уровень обеспеченности внутреннего рынка продовольственными товарами отечественного производства должен составлять не менее 80%. В 2019 и 2020 годах в Белоруссии этот показатель превышал 77%. В ходе доклада было отмечено, что белорусским производителям необходимо уделять значительное внимание продвижению товаров и повышению их ценовой конкурентоспособности», — сказано в официальном сообщении.

Читайте новости сюжета: ЕАЭС

В свою очередь замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун представил информацию об увеличении локализации производства как элемента защиты внутреннего рынка. Начальник отдела координации контрольной деятельности этого же министерства Кирилл Слабко сообщил о результатах контрольно-аналитических мероприятий, проведенных МАРТ в первом квартале текущего года — в том числе по вопросам ценообразования.

Читайте аналитику сюжета: Экономический кризис в Белоруссии