Анкара, 22 апреля 2021, 21:56 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 апреля провёл заседание высшего консультативного совета, на котором обсуждалась новая конституция, антидемократические инициативы и обвинения Анкары в геноциде армян. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.
Члены высшего консультативного совета выразили мнение, что новая конституция, имеющая историческое значение для Турции, должна быть разработана после достижения компромисса.
Эрдоган выразил желание отметить столетнюю годовщину образования Турецкой Республики не при конституции, которая была принята после переворота 1982 года, а при «новой гражданской и демократической конституции страны».