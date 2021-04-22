Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Медиа и демократы виновны в разжигании гнева по отношению к полиции. Об этом 22 апреля сообщает Fox News со ссылкой на слова экс-пресс-секретаря Белого дома Ари Флейшера.

Флейшер осудил реакцию публики на убийство 16-летней афроамериканки, в которую выстрелил полицейский, пытаясь защитить другую девушку, на которую афроамериканка замахнулась холодным оружием.

В последнее время каждый инцидент с полицией и афроамериканцами приковывает пристальное внимание публики, которая тут же выходит на митинги. Этот случай не стал исключением, и многие потребовали, чтобы полицейского осудили.

Однако, как отметил Флейшер, такая реакция неадекватна, потому что офицер действовал из соображений защиты другой молодой девушки, а не руководствовался расовыми предрассудками.

«В данном случае любые родители был бы благодарны полиции за то, что их ребенок был защищен. Однако СМИ начинают разжигать расовую ненависть, ставя американцев друг против друга. Нет, мы должны быть благодарны полицейским, которые нас защищают, и это как раз то, что произошло в Колумбусе. Комментарии многих, в свою очередь, подразумевали агрессию в отношении офицеров, а это крайне неправильно», — заявил Флейшер.

Напомним, 20 апреля присяжные огласили обвинительный вердикт бывшему полицейскому Дереку Шовину, который ранее застрелил афроамериканца Джорджа Флойда. Присяжные признали Шовина виновным по трем пунктам обвинения, что, в свою очередь, обрадовало огромное количество американцев.

После этого лидеры движения за права афроамериканцев в США потребовали еще большей справедливости и попросили провести реформы в системе полиции.