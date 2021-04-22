22 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 22:56 — REGNUM Внешнеэкономическим партнерам России прекрасно известно о росте цен на продукты питания в России, о темпах инфляции и, конечно, о том, насколько сильно эти факторы способны наращивать уровень социальной напряжености. Более того, различные международные институты периодически выпускают исследования, и одно из таких, опубликованное в конце прошлого года экспертами швейцарского конгломерата Credit Suisse, было посвящено анализу последствий COVID-19 для всего мира. В нём, в частности, говорилось о хвостовом эффекте инфляции и о том, что данная пандемия более предсказуемая, в отличие от предыдущих, что позволяет бороться с ней точечными вполне понятными методами, следовательно, позволяет сдерживать долгосрочные негативные последствия, в отличие от более серьезных рисков, возникающих в результате длительного нарастания экономических дисбалансов, вызванных, например, финансовым кризисом. Между тем заметим, если данная пандемия, в отличие от других подобных напастей, и позволяет бороться с последствиями понятными точечными мерами, то вновь вводимые западными партнерами различные, так сказать, «директивы» на фоне этой самой борьбы лишь только усугубляют ситуацию, вызывая куда более длинный шлейф долгосрочных негативных последствий для российской экономики. Что, конечно, значительно усложняет задачу правительству страны, и вместе с тем неминуемо повлечет истощение бюджета или как минимум потребует в очередной раз пересмотра приоритетов финансирования той или иной сферы. Наверное, на то и расчет. Вот к такой директиве вполне можно отнести новые требования ЕС к ввозимой композитной продукции. ТАСС сообщает со ссылкой на информацию Россельхознадзора, что результатом действия этих требований может быть снижение Россией экспорта кондитерских изделий. В этой связи несложно предсказать и другие последствия для российской экономики.

Предприниматель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кстати, незадолго до появления информации о новых требованиях ЕС об уже имеющихся проблемах говорили сами российские кондитеры. Как сообщал 15 апреля РБК, производители сладостей предупредили о неизбежном повышении цен по причине подорожания сырья. По оценкам ряда кондитеров, сырье выросло в цене «катастрофически» — от 25 до 120% за последние шесть месяцев. Так, представители одной компании указали, что основные ингредиенты, из которых состоят вафли и некоторая другая продукция — мука, масло, яйца, джемы — в среднем выросли в цене на 50%, сахар — на 120%. В другой компании говорят о росте затрат на сырье по сравнению с прошлым годом на уровне 50−70%. При этом масложировая продукция подорожала в годовом выражении на 100%, какао-порошки — на 30−40%, сахар — на 100%. Также велась речь о том, что часть сырья закупается за валюту, и несмотря на то, что оно было законтрактовано еще по ценам 2020 года, падение курса рубля привело к подорожанию кондитерских ингредиентов на 20−25% к ценам предыдущих лет. Издание приводит также данные Росстата по розничным ценам на кондитерские изделия, основные категории которых с марта 2020-го по март 2021 года подорожали в магазинах в среднем на 2,5−8,5%. Наиболее заметный рост за год, как указывают некоторые кондитеры, показывают изделия, больше зависящие от изменения цен на муку, растительное масло и сахар — это зефир, пастила, печенье и пряники. Средняя розничная цена 1 кг зефира и пастилы выросла в марте этого года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года на 8,5%, до 286,9 руб., 1 кг печенья — на 7,8%, до 172,1 руб., 1 кг пряников — на 7,2%, до 156,3 руб. При этом, пишет РБК, информация от ретейлеров о значительном повышении цен на кондитерские изделия не поступала, о чём изданию заявили в Ассоциации компаний розничной торговли. Кондитеры же в свою очередь утверждают, что сети не воспринимают уведомления позитивно и «не слышат переработчиков», мол, ретейлеры видят тенденцию к росту цен на рынке сырья, но не принимают поднятие цен более чем на 5−7%.

Торт из печенья © ИА REGNUM

Как поясняется в сообщении ТАСС, до 21 апреля 2021 года требования в отношении ввоза в ЕС композитной продукции зависели только от вида входящих в состав компонентов животного происхождения и их процентного соотношения. В частности, сертификации подлежали только те товары, в составе которых компоненты животного происхождения превышали 50%. Точно по такому же принципу сейчас такая продукция контролируется и в России. Со вступлением регламента ЕС перечень композитной продукции, к которым применяются дополнительные требования, в том числе по осуществлению ветеринарного контроля, теперь расширится, что затронет композитную продукцию, содержащую в своем составе менее 50% переработанных компонентов животного происхождения. Уточняется, что композитными продуктами являются те, которые одновременно содержат в своем составе как переработанные продукты животного происхождения, так и продукты растительного происхождения. Теперь такая продукция должна ввозиться в ЕС с сопроводительным документом (ветеринарным сертификатом), если продукт недлительного хранения, либо длительного, но содержит мясные компоненты, или частным свидетельством, если продукт длительного хранения (без мяса), в которых должна подтверждаться полная прослеживаемость животноводческого сырья, используемого для производства композитной продукции.

Россельхознадзор совместно с российским Минсельхозом выражал опасения о том, что требования ЕС окажут влияние на российский экспорт кондитерских изделий, в производстве которых используются компоненты животного происхождения (молочные продукты, яйцепродукция, мед). Наибольшую обеспокоенность ведомств вызывают требования ЕС об использовании в составе композитной продукции, экспортируемой в ЕС, сырья животного происхождения, произведенного в странах и на предприятиях, аттестованных Еврокомиссией на поставки в ЕС. Поставки готовой продукции с содержанием мясных компонентов в ЕС из РФ также невозможны из-за отсутствия разрешения Еврокомиссии на ввоз из России говядины, свинины и баранины. Его получение и расширение списка аттестованных предприятий возможно только после аудитов со стороны ЕС. В прошлом году Россия поставила в ЕС 123 тыс. тонн различной многосоставной продукции. Тогда как из Евросоюза объемы ввоза многосоставной продукции в 2020 году составили более 840 тыс. тонн. То есть ЕС экспортирует в Россию такой продукции почти в семь раз больше. При этом количество аттестованных Еврокомиссией российских предприятий-изготовителей молочного и яичного сырья для экспортируемой в ЕС композитной продукции по молочному сырью — 10, яичному — 4.

Кондитерские изделия Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В конечном итоге сейчас российские кондитеры наверняка станут поднимать вопросы финансовой помощи, как на поддержку экспорта их продукции, так и на возможную компенсацию затрат при сдерживании цен на внутреннем рынке. Если раньше, ссылаясь на торговые сети, как они утверждают, их не слышали, то теперь повод для этого появился более чем весомый. Ну и, похоже, что ЕС в очередной раз также создает такие условия, чтобы Россия ориентировалась больше на экспорт сырья, нежели на выпуск продукции высокого передела, особенно с учетом развития за рубежом рынка растительного мяса.