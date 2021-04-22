Москва, , 21:29 — REGNUM Бэк-вокалист певицы Манижи находился в реанимации несколько дней. Об этом сообщила сама участница «Евровидения» от России в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CN5fd9ChUa9/

По словам артистки, врачам удалось стабилизировать состояние Артемия. «Я хочу, чтобы Тёма увидел, почувствовал нашу поддержку», — Манижа призывала подписчиков написать добрые слова вокалисту.

ИА REGNUM напоминает, что конкурс песни «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Он состоится в режиме оффлайн в период с 18 по 22 мая 2021 года.

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