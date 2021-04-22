Нью-Йорк, США, , 21:21 — REGNUM Организаторы New York Comic Con объявили, что в 2021 году фестиваль пройдёт в формате «личных мероприятий» с «очень ограниченной» посещаемостью. Об этом 22 апреля сообщил портал The Wrap.

Следующий New York Comic Con пройдёт с 7 по 10 октября 2021 года. Автор статьи отметил, что это случится лишь за месяц до «специальной версии» San Diego Comic-Con.

Администрация фестиваля подчеркнула, что посетителям придётся в обязательном порядке носить маски, будут запрещены рукопожатия и объятия, и в целом во время проведения New York Comic Con 2021 будут приняты беспрецедентные меры эпидемиологической безопасности.

Напомним, в 2020 году New York Comic Con прошёл в формате онлайн-трансляций на YouTube. Организаторы были вынуждены отказаться от идеи проведения офлайн-фестиваля из-за эпидемии коронавируса.

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