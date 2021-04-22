Луганск, 22 апреля 2021, 21:19 — REGNUM Обучение украинских боевиков дистанционному минированию проводят американские и британские инструкторы на границе с ЛНР, сообщил 22 апреля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко.
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Так, в период с 19 по 21 апреля на полигоне в районе села Дмитровка минёры из Британии и Штатов проводили с военнослужащими 80-й бригады ВСУ занятия по обучению дистанционному минированию.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, два раза за сутки 21 апреля ВСУ обстреляли территорию ЛНР.
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