Челябинск, , 21:14 — REGNUM В Челябинской области несколько человек после вакцинации заболели COVID-19. Эту информацию журналистам подтвердила первый замгубернатора Ирина Гехт.

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Чиновница отметила, что нескольких граждан болезнь настигла между первой и второй вакцинациями. Кроме того, есть случаи, когда люди заболевали после второй прививки, но до формирования иммунитета.

Количество таких случаев невелико и составляет десятые доли процента, успокоила Гехт. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области население активно прививается от коронавируса. Поставить прививку можно в том числе в торговых центрах региона.