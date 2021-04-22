Лос-Анджелес, США, , 21:10 — REGNUM Дебора Снайдер (жена Зака Снайдера) рассказала, что в фильме «Армия мертвецов» появится лошадь-зомби. Об этом 22 апреля сообщил портал Screen Rant.

Продюсер пояснила, что это существо создавалось не при помощи компьютерной графики, а с использованием обычных спецэффектов. За них отвечал Гейб Бартало, который ранее организовал выставку с лошадьми, которые походили на зомби.

«Мы сделали нейлоновый костюм, а затем надели на лошадь приспособления. Это было действительно весело», — сказала Снайдер, отметив, что реализовать эту идею оказалось непросто, поскольку съёмки проходили в штате США Нью-Мексико в летний период и съёмочной группе приходилось всё делать быстро из-за жары.

Ранее Дебора Снайдер объяснила, почему на реализацию проекта фильма «Армия мертвецов» ушло 10 лет. Премьера фильма состоится 14 мая в онлайн-кинотеатре Netflix.

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