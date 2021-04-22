Лондон, , 21:00 — REGNUM В Великобритании по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса получил 33 257 651 человек, что составляет порядка половины населения страны. Такие данные приводит 22 апреля правительство Соединённого Королевства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Обеими дозами вакцины, согласно последним данным, привит уж 11 192 601 житель Великобритании.

Сообщается также, что за последние сутки на территории страны было выявлено 2729 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 398 431 человек. В больницах за сутки скончались 18 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев достигло 127 345.