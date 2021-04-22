Женева, Швейцария, , 20:54 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксирован 874 381 случай заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии. Об этом сообщает 22 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире выявлено уже 143 445 675 носителей коронавирусной инфекции.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 14 033 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 051 736.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщили, что за минувшую неделю в мире было выявлено 5 228 318 носителей коронавирусной инфекции, что также стало максимальным показателем за весь период с начала пандемии. Рост заболеваемости COVID-19 в мире продолжается уже восьмую неделю подряд.