Воронеж, , 20:53 — REGNUM Грузовик, ГАЗель и легковой автомобиль столкнулись в Семилукском районе Воронежской области вечером 22 апреля, два человека госпитализировали, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Авария произошла около 18:45 на 31 километре объезда Воронежа. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Isuzu, житель Липецкой области 1984 года рождения, двигаясь в строну города Семилуки со стороны села Латное, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем ГАЗель, под управлением жителя Семилкуского района 1975 года рождения. От удара ГАЗель перевернулась, а затем в неё въехал автомобиль Kia Rio под управлением женщины 1986 года рождения.

В результате аварии с травмами госпитализированы водители ГАЗели и Kia Rio. Полиция начала проверку.