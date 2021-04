Лос-Анджелес, США, , 20:52 — REGNUM Дуэйн Джонсон выразил заинтересованность в дальнейшем развитии вселенной кинокомиксов Зака Снайдера. Об этом 22 апреля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источник издания сообщил, что, по мнению Джонсона, проект фильма про Чёрного Адама может получить правильную экранизацию только в том случае, если он станет частью «микровселенной», созданной Снайдером.

Автор статьи отметил, что Warner Bros. будет снимать «Чёрного Адама» вне зависимости от того, в рамках какой вселенной будет существовать картина, однако сам настрой Джонсона говорит о том, насколько ему важна «правильная мифология» комиксов DC.

Напомним, съёмки кинокомикса «Чёрный Адам» стартовали 10 апреля 2021 года. Об этом Дуэйн Джонсон сообщил на своей странице в Instagram.

