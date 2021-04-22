Киев, , 20:51 — REGNUM Экс-председатель службы внешней разведки Украины Егор Божок считает, что Россия готовит военную операцию, чтобы отсечь доступ Украины к Азовскому морю и «пробить» сухопутный коридор в Крым.

Об этом она заявил в интервью изданию «Украинские новости», материал опубликован сегодня, 22 апреля.

«Это многовекторная операция, которую разработал Кремль — создать условия, чтобы, если позволит ситуация, отсечь Украину от Азовского побережья, тем самым сделав Азовское море внутренним морем РФ и пробив сухопутный коридор в Крым», — заявил бывший разведчик.

Он напомнил о решении России ограничить судоходство в Керченском проливе, заявив, что для него это доказательство реальности такой угрозы.

«Обеспечение военного контингента, который РФ разместила в Крыму без сухопутного маршрута очень сложное. Совокупность этих факторов говорит о том, что российской стороне стратегически и тактически важно такую ситуацию исправить», — сказал Божок.

В то же время бывший глава службы внешней разведки не верит в то, что Россия «пойдет маршем на Киев» и в то, что Россия для достижения своих целей «будет стрелять по Украине из «Искандеров», которые они подвезли к границе».

В завершение он выразил мнение, что сейчас ключевая роль в защите Украины отводится «дипломатам и разведчикам», которые должны не допустить, чтобы внимание мирового сообщества к Украине уменьшилось и дало российской стороне «возможность создать провокацию, под предлогом которой повторить вторжение».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить «проверочные мероприятия"в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Президент Зеленский, в свою очередь, выразил благодарность международным партнерам за поддержку, которая, как он считает, и привела к завершению учений.