Москва, , 20:51 — REGNUM Сегодня, 22 апреля, защитник «Локомотива» Ведран Чорлука может продолжить карьеру в чемпионате России. По данным портала «Чемпионат», главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич хочет пригласить хорватского футболиста в свою команду.

Напомним, что контракт 35-летнего защитника с «Локомотивом» истекает по окончанию текущего сезона. ЦСКА может начать переговоры с Чорлукой в ближайшее время.

В текущем розыгрыше РПЛ Чорлука принял участие в 20 матчах чемпионата и отличился двумя голевыми передачами.