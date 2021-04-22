Москва, , 20:50 — REGNUM Экипажи дальней противолодочной авиации и летчики отдельного смешанного авиаполка Северного флота (СФ) в небе над Арктикой заправку от «летающего танкера», сообщает 22 апреля пресс-служба Северного флота.

В учениях были задействованы противолодочные Ту-142, бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31 и воздушные заправщики Ил-78.

Полеты выполнялись над Баренцевым морем и над Кольским полуостровом.

Уточняется, что в ходе учений лётчики Северного флота отработали намеченные элементы как днём, так и ночью. Тренировки экипажей по дозаправке в воздухе продолжатся до конца текущей недели.

Учения по воздушной дозаправке были проведены в рамках завершающего этапа масштабного межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, проходящего на Северном флоте под руководством главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова.

Справка ИА REGNUM: дальний самолёт противолодочной обороны Ту-142 предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок противника, создания и контролирования противолодочных рубежей.

Дальность полета Ту-142 без дозаправки составляет 12 550 км.

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