Москва, , 20:50 — REGNUM Минск до сих пор не согласовал с Москвой программу Союзного государства по унификации налогообложения, а также другие «очень серьёзные программы экономического характера». Об этом 22 апреля в Кремле заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с Владимиром Путиным.

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«Мы двигаемся серьезно по союзным программам. Помните, с карт начинали (дорожных карт. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии). Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось — 2−3 очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение — известная программа, по которой мы, в общем-то, в Минске приняли решение», — сообщил Лукашенко.

Он заверил, что «пока справляемся и справимся», отметив: «И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно».

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Напомним, в декабре 2019 года на переговорах в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали выработанную межправительственной рабочей группой 31 «дорожную карту» углубления экономической интеграции Белоруссии и России в рамках реализации договора о создании Союзного государства. Тогда Лукашенко заблокировал пакетное принятие этих документов и сорвал торжества по случаю юбилея подписанного в 1999 году, но так и не выполненного союзного договора.