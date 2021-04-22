Челябинск, , 20:41 — REGNUM В Челябинской области не подтверждены случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом заявила журналистам первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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Она отметила, что если такие случаи имеются, то они должны быть зафиксированы лабораторно. Но в лабораториях не обнаружили повторного заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у некоторых жителей региона было подозрение на повторное заражение коронавирусом. Отметим, в настоящее время количество выявляемых ежедневно пациентов с COVID-19 снижается.