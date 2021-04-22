Токио, , 20:40 — REGNUM После завершения первого сезона аниме-сериала «Магическая битва» (Jujutsu Kaisen) одноимённая манга Гэгэ Акутами установила новый рекорд продаж. Об этом 22 апреля сообщил портал Comicbook.

По состоянию на сегодня в мире продано уже более более 45 млн копий выпусков «Магической битвы». Журнал Weekly Shonen Jump решил отпраздновать это событие публикацией постера, на котором изображены лучшие обложки комикс-сериала.

https://twitter.com/WSJ_manga/status/1384689335677632512

Напомним, Гэгэ Акутами публикует «Магическую битву» с марта 2018 года. Первый сезон аниме-сериала студии MAPPA выходил в эфир с 3 октября 2020 года по 27 марта 2021-го.

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