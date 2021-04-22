Луганск, 22 апреля 2021, 20:34 — REGNUM Провести переговоры на линии соприкосновения предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому глава ЛНР Леонид Пасечник в опубликованном 22 апреля сообщении.
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Глава ЛНР пояснил, что приходится обращаться к Зеленоскому, поскольку «с киевских холмов, майданов и кабинетов» не услышать жителей Донбасса. Комментируя слова Зеленского о том, что в Донбассе люди якобы не понимают, «от кого их хотят защитить и освобождать и почему для этого их могут обстрелять или бомбить», Пасечник заявил:
Он предложил Зеленскому, если тот действительно хочет поговорить, прийти мирно и поговорить, ведь «худой мир лучше доброй ссоры» и «говорить о мире лучше, чем лить кровь на поле брани».
Он добавил, что готов говорить о мире и спасении жизней людей, и спросил Зеленского, готов ли он к тому же.
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