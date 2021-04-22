Луганск, , 20:34 — REGNUM Провести переговоры на линии соприкосновения предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому глава ЛНР Леонид Пасечник в опубликованном 22 апреля сообщении.

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Глава ЛНР пояснил, что приходится обращаться к Зеленоскому, поскольку «с киевских холмов, майданов и кабинетов» не услышать жителей Донбасса. Комментируя слова Зеленского о том, что в Донбассе люди якобы не понимают, «от кого их хотят защитить и освобождать и почему для этого их могут обстрелять или бомбить», Пасечник заявил:

«Здесь, на моей Родине, в Донбассе, мы всё очень хорошо и видим, и понимаем, и чувствуем! Кто в нас стреляет и убивает, и уж точно, за кого и за что мы здесь стоим насмерть!»

Он предложил Зеленскому, если тот действительно хочет поговорить, прийти мирно и поговорить, ведь «худой мир лучше доброй ссоры» и «говорить о мире лучше, чем лить кровь на поле брани».

Пасечник «У нас в Донбассе не принято ни прятаться за спинами, ни кривить душой, да и воспитание мне не позволяет! Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье «красной», и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдётся!»

Он добавил, что готов говорить о мире и спасении жизней людей, и спросил Зеленского, готов ли он к тому же.

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